Росія змінила тактику застосування безпілотників, - Повітряні сили

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Іллю Євлаша в ефірі телемарафону.

Євлаш розповів, що Повітряні сили помітили деяку зміну тактики використання безпілотників з боку РФ.

"Ми бачимо, що тактика дещо змінилася. Вони останнім часом взагалі не використовують або значно зменшили кількість ударних дронів типу Shahed, як це було ще, наприклад, два-три тижні тому. Зараз ворог активізував розвідувальні безпілотники для коригування своїх ракетних ударів", - заявив він.

Речник ПС також додав, що під час ракетних обстрілів російські окупанти намагаються коригувати вогонь за допомогою дронів.

Він додав, що зараз триває аналіз ситуації, українська сторона стежить за використанням розвідувальних БПЛА, оскільки вони менші, їх важче зафіксувати.

Однак, як зазначив Євлаш, за можливості Повітряні сили знищують їх засобами протиповітряної оборони.