Сотні жертв та масштабні руйнування. Всі подробиці землетрусів у Туреччині та сусідніх країнах

В ніч на 6 лютого у Туреччині стався землетрус магнітудою близько 7,8 бала. Після того на півдні країни, біля сирійського кордону, відчули ще декілька поштовхів.

Близько опівдня на півдні та у центрі Туреччини зафіксували ще декілька землетрусів. Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що це найсильніші землетруси з 1939 року.

Потужні підземні поштовхи призвели до руйнування сотні будівель, зокрема і житлових будинків, багатоповерхівок. На деяких кадрах помітно, що зруйновані цілі квартали міст.

Фото: у Туреччині землетруси зруйнували цілі квартали (Getty Images)

За попередніми даними, у Туреччині підтвердили загибель більш ніж тисячі осіб, понад 5 тисяч отримали поранення. Влада країни зазначає, що цифри не остаточні, оскільки рятувальні роботи тривають.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття Ердогану та народу Туреччини та запропонував допомогу.

Міністр закордонник справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна готова направити своїх рятувальників, аби допомогти ліквідувати наслідки землетрусів. Наразі посольство України у Туреччині перевіряє, чи є серед постраждалих українці.

Сусідню Сирію теж постраждала від землетрусів, вони були не такими масовими, як у Туреччині, проте теж завдали руйнувань та шкоди.

За даними Міністерства охорони здоров'я Сирії, попередньо відомо про 237 загиблих та понад 600 постраждалих.

Крім того, у Сирії повідомляють про загибель сестри прем'єр-міністра Хусейна Арнуса - Нессум Арнус. Жінка та 11 її дітей і внуків загинули у сирійському місті Хама.

Загалом сейсмологи зафіксували щонайменше 42 підземні поштовхи. Крім Туреччини та Сирії, їх відчули у Лівані, Іраку, Єгипті, Греції, на Кіпрі, у Вірменії, Грузії та Ізраїлі.

В інших країнах не повідомляли про руйнування чи постраждалих. Проте кадри з соцмереж свідчать, що поштовхи були відчутними. У будівлях хиталися стіни, у деяких випадках людей евакуювали, зокрема з багатоповерхівок.

Tremors were felt in Georgia and Israel. Chandeliers swayed in the establishments.!!#earthquake #Israel #Georgia pic.twitter.com/6aUE8s6a0V