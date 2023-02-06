У Туреччині повідомляють про майже 300 жертв землетрусів та понад 2 тисяч постраждалих

У Туреччині виявили 284 жертви, які загинули внаслідок потужних землетрусів. Також відомо про тисячі постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-президента Туреччини Фуата Октая в Twitter.

За його словами, станом на 6:30 зафіксували 284 жертви підземних поштовхів. Також відомо про не менше 2323 осіб, які отримали поранення.

Про загиблих повідомляють у 10 провінціях Туреччини. Дані щодо жертв та постраждалих не остаточні, оскільки рятувальні роботи тривають.

Реакція МЗС

Спікер Міністерство закордонних справ Олег Ніколенко повідомив, що посольство перевіряє наявність українських громадян серед постраждалих у Туреччині.

Для допомоги українцям в Туреччині на базі посольства відкрито дві "гарячі лінії": +90 539 550 98 98 та +90 312 442 15 93.

Родичі в Україні можуть також звертатися на "гарячу лінію" МЗС: +380 44 238 15 88.

Нагадаємо, Туреччину, Сирію та Лівію сколихнули потужні землетруси. Внаслідок підземних поштовхів зруйновано багато будинків та інших будівель, на місцях руйнування виникли пожежа.

Також президент України Володимир Зеленський висловив співчуття народу Туреччини через смертельні землетруси. Він зазначив, що Україна готова допомогти Туреччині подолати наслідки стихії.

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