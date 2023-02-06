Землетрус у Туреччині: кількість постраждалих перевищила 11 тисяч, число жертв зростає

Число загиблих внаслідок землетрусу в Туреччині силою 7,7 бала збільшилося до 1651 особи. При цьому 11119 осіб отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС .

Міністр національної освіти Туреччини Махмут Озер оголосив канікули у школах по всій країні на тиждень до 13 лютого.

У провінціях Кахраманмараше, Хатаї, Адіамані та Малатьї, які постраждали від землетрусу, навчання буде припинено на два тижні.

Водночас у Сирії кількість загиблих зросла до 968 осіб.

Державне інформаційне агентство Сирії SANA повідомило про 538 загиблих у районах, які контролює уряд, а група "Білі каски", офіційно відома як Громадянська оборона Сирії, повідомила про 430 загиблих у районах, контрольованих опозицією.

Після руйнівного землетрусу в Сирії - 2403 поранених.

Нагадаємо, сьогодні вранці Туреччину, Сирію та Ліван вразили потужні землетруси. Внаслідок підземних поштовхів зруйновано багато будинків та інших будівель. На місцях руйнування виникли пожежі.

Після цього стався ще один землетрус у центральній частині країни.

Додамо, що землетруси могли відчувати навіть мешканці Криму та півдня України.

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