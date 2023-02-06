ua ru
Пн, 06 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Землетрус у Туреччині: кількість постраждалих перевищила 11 тисяч, число жертв зростає

Новость на русском →
Мараш, Понеділок 06 лютого 2023 19:43
Землетрус у Туреччині: кількість постраждалих перевищила 11 тисяч, число жертв зростає Фото: Кількість жертв землетрусу в Туреччині перевищила 1600 (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Число загиблих внаслідок землетрусу в Туреччині силою 7,7 бала збільшилося до 1651 особи. При цьому 11119 осіб отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

Міністр національної освіти Туреччини Махмут Озер оголосив канікули у школах по всій країні на тиждень до 13 лютого.

У провінціях Кахраманмараше, Хатаї, Адіамані та Малатьї, які постраждали від землетрусу, навчання буде припинено на два тижні.

Водночас у Сирії кількість загиблих зросла до 968 осіб.

Державне інформаційне агентство Сирії SANA повідомило про 538 загиблих у районах, які контролює уряд, а група "Білі каски", офіційно відома як Громадянська оборона Сирії, повідомила про 430 загиблих у районах, контрольованих опозицією.

Після руйнівного землетрусу в Сирії - 2403 поранених.

Нагадаємо, сьогодні вранці Туреччину, Сирію та Ліван вразили потужні землетруси. Внаслідок підземних поштовхів зруйновано багато будинків та інших будівель. На місцях руйнування виникли пожежі.

Після цього стався ще один землетрус у центральній частині країни.

Додамо, що землетруси могли відчувати навіть мешканці Криму та півдня України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Сирії Турция
NEWS
Шмигаль вніс до Ради подання про призначення Клименка головою МВС
Шмигаль вніс до Ради подання про призначення Клименка головою МВС
DAILY
Заборона на бензин та дизель. Як нові санкції Заходу вдарять по Росії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Заборона на бензин та дизель. Як нові санкції Заходу вдарять по Росії