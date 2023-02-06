Кількість жертв землетрусу в Туреччині перевищила 900 осіб
Щонайменше 912 людей загинули та 5385 поранені в Туреччині внаслідок сильного землетрусу на південному сході країни магнітудою 7,7.
Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Анадолу.
Як зазначає Daily Sabah, жертв може стати набагато більше через серйозні руйнування.
Сильний землетрус стався у південній провінції Кахраманмараш. Управління з надзвичайних ситуацій та стихійних лих Туреччини (AFAD) повідомило, що землетрус магнітудою 7,7 стався о 4:17 ранку з центром у районі Пазарджик. Землетрус стався на глибині 7 кілометрів.
За ним стався землетрус магнітудою 6,4, який стався на південному сході провінції Газіантеп. Третій землетрус магнітудою 6,5 також стався у Газіантепі.
Перший землетрус також відчувався в інших південно-східних провінціях, включаючи Діярбакир та сусідні країни, включаючи Ліван та Сирію.
Руйнівний землетрус у Туреччині відчули й у сусідніх країнах, у тому числі у Сирії, Лівані, Кіпрі та Іраку.
За повідомленнями державних ЗМІ, вранці в понеділок внаслідок потужного землетрусу на півночі та заході Сирії десятки людей загинули та сотні отримали поранення. Понад 200 людей загинули і понад 600 отримали поранення у сирійських районах Алеппо, Хама та Латакія.
Нагадаємо, вранці 6 лютого Туреччину, Сирію та Ліван сколихнули потужні землетруси. Внаслідок підземних поштовхів зруйновано багато будинків та інших будівель, на місцях руйнування виникли пожежі.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .