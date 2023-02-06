ЄС надсилає пошуково-рятувальні групи до Туреччини
Через масштабний землетрус Європейський Союз мобілізував пошуково-рятувальні групи для Туреччини після її запиту активувати механізм цивільного захисту ЄС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Європейської комісії.
Як повідомляється, команди рятувальників були швидко мобілізовані з Болгарії, Хорватії, Чеської Республіки, Франції, Греції, Угорщини, Мальти, Нідерландів, Польщі, Румунії, - для надання негайної допомоги на місці події. Допомогу для Туреччини запропонували також Іспанія і Словаччина.
Координаційній центр ЄС з реагування на надзвичайні ситуації підтримує прямий контакт з органами влади Туреччини для координації подальшої допомоги, яка може бути необхідною.
Окрім того, була задіяна європейська супутникова система Copernicus для надзвичайного картографічного супроводження рятувальних робіт в уражених землетрусом регіонах.
Зазначено, що Європейський Союз також готовий підтримати потерпілих у Сирії за своєю чинною програмою гуманітарної підтримки.
Нагадаємо, вранці 6 лютого Туреччину, Сирію та Ліван вразили потужні землетруси. Внаслідок підземних поштовхів зруйновано багато будинків та інших будівель, на місцях руйнування виникли пожежі.
На південному сході Туреччини внаслідок сильного землетрусу загинули щонайменше 1121 особа. При цьому понад 7,5 тисяч отримали поранення.
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