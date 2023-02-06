ЄС надсилає пошуково-рятувальні групи до Туреччини

Через масштабний землетрус Європейський Союз мобілізував пошуково-рятувальні групи для Туреччини після її запиту активувати механізм цивільного захисту ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Європейської комісії.

Як повідомляється, команди рятувальників були швидко мобілізовані з Болгарії, Хорватії, Чеської Республіки, Франції, Греції, Угорщини, Мальти, Нідерландів, Польщі, Румунії, - для надання негайної допомоги на місці події. Допомогу для Туреччини запропонували також Іспанія і Словаччина.

Координаційній центр ЄС з реагування на надзвичайні ситуації підтримує прямий контакт з органами влади Туреччини для координації подальшої допомоги, яка може бути необхідною.

Окрім того, була задіяна європейська супутникова система Copernicus для надзвичайного картографічного супроводження рятувальних робіт в уражених землетрусом регіонах.

Зазначено, що Європейський Союз також готовий підтримати потерпілих у Сирії за своєю чинною програмою гуманітарної підтримки.