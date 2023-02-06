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У МАГАТЕ розповіли, як землетруси вплинули на ядерну безпеку в Туреччині

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Понеділок 06 лютого 2023 18:31
У МАГАТЕ розповіли, як землетруси вплинули на ядерну безпеку в Туреччині Фото: у МАГАТЕ розповіли, як землетруси вплинули на ядерну безпеку в Туреччині (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Сильні землетруси, що відбулися сьогодні у Туреччині, не вплинули на ядерну безпеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МАГАТЕ.

"Наразі немає проблем, пов'язаних з радіологічною безпекою та захистом радіоактивних джерел. До того ж, АЕС, що будується в країні, не постраждала", - повідомили у МАГАТЕ.

Нагадаємо, через сильний землетрус на південному сході Туреччини загинули щонайменше 1500 людей, більше ніж 8 тисяч постраждали. Після цього стався ще один землетрус у центральній частині країни.

Додамо, що землетруси могли відчувати навіть жителі Криму та півдня України.

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