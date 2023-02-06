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Кількість жертв землетрусу в Туреччині перевищила 1100 осіб

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Мараш, Понеділок 06 лютого 2023 15:47
Кількість жертв землетрусу в Туреччині перевищила 1100 осіб Фото: Число жертв землетрусу в Туреччині перевищило 1100 людей (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

На південному сході Туреччини внаслідок сильного землетрусу загинули щонайменше 1121 особа. При цьому понад 7,5 тисяч отримали поранення.

Про це заявив генеральний директор AFAD зі зниження ризику землетрусів Орхан Татар, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Gazete Duvar.

"На сьогодні ми втратили 1121 громадянина, кількість поранених становить 7634 особи, у нас є 2834 зруйнованих будівель", - заявив він.

Нагадаємо, сильний землетрус стався у південній турецькій провінції Кахраманмараш близько 4 ранку. Його магнітуда становила 7,7 бала із центром у районі Пазарджик. Землетрус стався на глибині 7 кілометрів.

Після цього стався ще один землетрус магнітудою 6,4, який стався на південному сході провінції Газіантеп.

Вранці 6 лютого Туреччину, Сирію та Ліван вразили потужні землетруси. Внаслідок підземних поштовхів зруйновано багато будинків та інших будівель, на місцях руйнування виникли пожежі.

Додамо, що землетруси могли відчувати жителі Криму та півдня України.

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