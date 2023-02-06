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Землетруси в Туреччині. В порту Іскендерун почалась масштабна пожежа

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Туреччина, Понеділок 06 лютого 2023 18:13
Землетруси в Туреччині. В порту Іскендерун почалась масштабна пожежа Фото: землетруси в Туреччині (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

В наслідок сильних землетрусів, які сколихнули Туреччину в понеділок, 6 лютого, в порту міста Іскендерун, провінції Хатая, спалахнула пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu.

В наслідок двох землетрусів магнітудою 7,7 та 7,6 у порту перевернулись вантажні контейнери. Це привело до масштабної пожежі. На місці подій перебувають рятувальники.

За словами очевидців, дим від полум'я було видно за декілька кілометрів. Інформація про те, чи постраждав хтось з людей під час пожежі - відсутня.

Землетруси в Туреччині. В порту Іскендерун почалась масштабна пожежаФото: в порту Іскендерун почалась масштабна пожежа (twitter.com/WarMonitors)

Сьогодні РБК-Україна повідомляло, що на півдні Туреччини і на півночі Сирії стався потужний землетрус, внаслідок якого загинуло понад 1500 людей і було зруйновано тисячі будівель. Землетрус силою 7,8 бала відчувався також у Лівані та Ізраїлі. Згодом, о 13:24 за турецьким часом, у країні стався ще один землетрус.

Смертоносні підземні поштовхи відчувалися на Кіпрі та в Іраку, сильний землетрус зафіксували на півдні Казахстану.

Додамо, що землетруси могли відчувати жителі Криму та півдня України.

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