У Туреччині стався ще один потужний землетрус
У центральній частині Туреччини стався ще один сильний землетрус магнітудою 7,7. Він пішов за землетрусом такої ж потужності на південному сході країни вранці 6 лютого.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Європейський сейсмологічний центр (EMSC).
За даними EMSC, землетрус стався о 13:24 за місцевим часом на 59 км на північний схід від міста Кахраманмараш на глибині 10 км.
За этим возникает еще один толчок магнитудой 5,7 в том же районе и толчок магнитудой 5,4 на производстве страны.
Нагадаємо, 6 лютого землетрус магнітудою 7,7 стався о 4:17 ранку з центром у районі Пазарджик у південній провінції Кахраманмараш. Землетрус стався на глибині 7 кілометрів.
За офіційною інформацією, в результаті загинули понад 900 людей .
За ним стався землетрус магнітудою 6,4, який стався на південному сході провінції Газіантеп. Третій землетрус магнітудою 6,5 також стався у Газіантепі.
Перший землетрус також відчувався в інших південно-східних провінціях, включаючи Діярбакир та сусідні країни, включаючи Ліван та Сирію.
Руйнівний землетрус у Туреччині відчули й у сусідніх країнах, у тому числі у Сирії, Лівані, Кіпрі та Іраку.
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