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Зеленський висловив співчуття Ердогану через смертельні землетруси у Туреччині

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Київ, Понеділок 06 лютого 2023 09:08
Зеленський висловив співчуття Ердогану через смертельні землетруси у Туреччині Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття народу Туреччини та її лідеру Реджепу Тайїпу Ердогану через землетруси, які призвели до жертв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Зеленського в Twitter.

"Я висловлюю свої співчуття президенту Ердогану, жителям Туреччини і сім’ям тих, хто загинув під час землетрусу, і бажаю якнайшвидшого одужання всім постраждалим", - зазначив глава держави.

Зеленський додав, що Україна готова допомогти Туреччині подолати наслідки стихії.

"Ми підтримуємо людей Туреччини у цей важкий час. Ми готові надати необхідну допомогу для подолання наслідків стихії", - підкреслив президент.

Нагадаємо, Туреччину сколихнула серія землетрусів, внаслідок чого зруйновано багато будинків, Повідомляється про сотні жертв та постраждалих.

Підземні поштовхи завдали шкоди також у Лівії та Сирії. Там зафіксовані руйнування будівель.

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