Зеленський висловив співчуття Ердогану через смертельні землетруси у Туреччині

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття народу Туреччини та її лідеру Реджепу Тайїпу Ердогану через землетруси, які призвели до жертв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Зеленського в Twitter.

"Я висловлюю свої співчуття президенту Ердогану, жителям Туреччини і сім’ям тих, хто загинув під час землетрусу, і бажаю якнайшвидшого одужання всім постраждалим", - зазначив глава держави.

Зеленський додав, що Україна готова допомогти Туреччині подолати наслідки стихії.

"Ми підтримуємо людей Туреччини у цей важкий час. Ми готові надати необхідну допомогу для подолання наслідків стихії", - підкреслив президент.