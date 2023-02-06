Сотни жертв и масштабные разрушения. Все подробности землетрясений в Турции и соседних странах

Турцию и ряд соседних стран всколыхнула серия мощных землетрясений. В результате подземных толчков погибли и пострадали сотни людей.

Все, что известно о последствиях разрушительной стихии - в материале РБК-Украина ниже.

Турция

В ночь на 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой около 7,8 балла. После этого на юге страны, у сирийской границы, зафиксировали еще несколько толчков.

Около полудня на юге и в центре Турции зафиксировали еще несколько землетрясений. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что это самые сильные землетрясения с 1939 года.

Мощные подземные толчки привели к разрушению сотен зданий, в том числе и жилых домов, многоэтажек. На некоторых кадрах заметно, что разрушены целые кварталы городов.

Фото: в Турции землетрясения разрушили целые кварталы (Getty Images)

По предварительным данным, в Турции подтвердили гибель более тысячи человек, еще более 5 тысяч получили ранения. Власти страны отмечают, что цифры не окончательные, поскольку спасательные работы продолжаются.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования Эрдогану и народу Турции и предложил помощь.

Министр иностранец Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова направить своих спасателей, чтобы помочь ликвидировать последствия землетрясений. Посольство Украины в Турции проверяет, есть ли среди пострадавших украинцы.

Сирия

Соседняя Сирия тоже пострадала от землетрясений, они были не такими массовыми, как в Турции, однако тоже нанесли разрушения и ущерб.

По данным Министерства здравоохранения Сирии, предварительно известно о 237 погибших и более 600 пострадавших.

Кроме того, в Сирии сообщают о гибели сестры премьер-министра Хусейна Арнуса - Нессум Арнус. Женщина и 11 ее детей и внуков погибли в сирийском городе Хама.

Другие страны

В общей сложности сейсмологи зафиксировали по меньшей мере 42 подземных толчка. Кроме Турции и Сирии, их почувствовали в Ливане, Ираке, Египте, Греции, Кипре, Армении, Грузии и Израиле.

В других странах не сообщалось о разрушениях или пострадавших. Однако кадры из соцсетей свидетельствуют, что толчки были ощутимы. В зданиях шатались стены, в некоторых случаях людей эвакуировали, в том числе из многоэтажек.