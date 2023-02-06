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Землетрус в Туреччині могли відчути жителі Криму та півдня України. Просять повідомити

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Україна, Понеділок 06 лютого 2023 15:17
Землетрус в Туреччині могли відчути жителі Криму та півдня України. Просять повідомити Фото: землетрус в Туреччині могли відчути жителі Криму та півдня України (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Землетруси, що сталися у Туреччині у понеділок, 6 лютого, могли відчувати жителі Криму та півдня України. У цьому випадку українців просять повідомляти про подібні випадки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головний центр спеціального контролю.

"За розрахунками землетрус з такими енергетичними характеристиками міг відчуватися в АР Крим та південних областях території України", - йдеться в повідомленні.

При цьому, як зазначають в Центрі, він не несе загрози для населення та об’єктів критичної інфраструктури України.

Наразі результати обробки даних надані до центральних органів державної влади, міжнародних сейсмологічних центрів та іншим споживачам інформації.

У Центрі просять: якщо ви відчували ці землетруси, залиште повідомлення в коментарях, або надішліть повідомлення на нашу електронну адресу: main-od@gcsk.gov.ua.

Нагадаємо, через сильний землетрус на південному сході Туреччини загинули щонайменше 912 людей, більше 5 тисяч зазнали поранень. Після цього стався ще один землетрус у центральній частині Туреччини. Детальніше про землетруси в Туреччині, Сирії 6 лютого - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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