Україна готова направити до Туреччини велику групу рятувальників, - Кулеба

Україна готова відправити своїх рятувальників до Туреччини для допомоги з ліквідацією наслідків землетрусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Дмитра Кулебу .

"Україна готова направити велику групу рятувальників до Туреччини для надання допомоги у реагуванні на кризу. Ми тісно співпрацюємо з турецькою стороною для координації їхнього розгортання", - написав він.

Нагадаємо, через сильний землетрус на південному сході Туреччини загинули щонайменше 912 людей, більше 5 тисяч зазнали поранень. Після цього стався ще один землетрус у центральній частині Туреччини.

Українців у Туреччині просять бути пильними та обережними при пересуванні країною.

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