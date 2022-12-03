Санкції проти релігійних діячів УПЦ МП та в ЄС погодили ліміт цін на нафту: новини за 2 грудня

Війна Росії проти України: останні новини

Зеленський запровадив санкції проти Новинського та релігійних діячів УПЦ МП

У п'ятницю, 2 грудня, президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти намісника Києво-Печерської Лаври Павла (Лебедя). Також до списку потрапив і колишній нардеп Вадим Новинський.

Зеленський своїм указом № 820/2022 ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1 грудня 2022 року "Про окремі аспекти діяльності релігійних організацій в Україні і застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

Санкції, зокрема, передбачають блокування активів, обмеження торговельних операцій, а також обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України.

Обмеження вводяться на 5 років. Кабмін, СБУ та Нацбанк України мають забезпечити реалізацію і моніторинг ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів щодо зазначених осіб.

В ЄС погодили ліміт цін на нафту з Росії на рівні 60 доларів

Країни Європейського Союзу змогли погодити обмеження цін на російську нафту на рівні 60 доларів за барель.

"Білий дим на ліміті ціни на російську нафту! 60 доларів США/барель. (Угода - ред.) буде завершена, коли санкції ЄС щодо російської нафти набудуть чинності 5 грудня", - написав журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

МАГАТЕ анонсувало рішення щодо безпеки Запорізької АЕС вже до кінця року

Рішення щодо безпеки Запорізької АЕС може бути досягнуто вже до кінця цього року. Зараз обидві сторони погоджуються щодо деяких принципів.

За словами глави МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гроссі, в обговоренні безпеки атомної станції було досягнуто "важливого прогресу".

"Зараз обидві сторони дійшли згоди щодо деяких фундаментальних принципів. Перший - це захист: це означає погодитися, що ви не стріляєте ні зі станції ні в станцію. Другий - це визнання того, що МАГАТЕ представляє єдино можливий шлях", - сказав Гроссі.

Кампанія терору. В МЗС розповіли про погрози, які отримали посольства України

Посольства України в інших країнах й надалі продовжують отримувати жалюгідні погрози. Українська сторона співпрацює з правоохоронцями задля розслідування усіх випадків терору.

"Після теракту в Іспанії до посольств в Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії, Італії, генеральних консульств в Неаполі та Кракові, консульства в Брно надійшли закривавлені пакунки", - пише речник МЗС України Олег Ніколенко.

За словами речника МЗС, посольства отримували очі тварин, а самі пакунки були просякнуті рідиною характерного кольору й мали відповідний запах.

Тим часом помешкання посла в Ватикані зазнало акту вандалізму, а в Казахстані отримали повідомлення про мінування, яке не підтвердилось.

Від 5 років позбавлення волі. Єврокомісія запропонувала покарання за порушення санкцій

Європейська комісія висунула пропозиції щодо видів покарань за порушення санкцій, введених країнами-членами Євросоюзу.

"Поки російська агресія проти України триває, найважливішим є повне виконання обмежувальних заходів ЄС, а порушення цих заходів не карається", - сказано у повідомленні.

Так, пропозиція Комісії встановлює спільні правила ЄС, які полегшать розслідування, переслідування та покарання за порушення обмежувальних заходів у всіх державах-членах.

Шольц закликав Путіна вивести війська з України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав російського диктатора Володимира Путіна вивести війська з території України.

Зазначимо, що сьогодні Шольц та Путін провели телефонну розмову.

За словами речника канцлера Штеффена Хебестрайта, під час перемовин Шольц закликав голову Кремля вивести російські війська з України. При цьому Путін відхилив таку пропозицію.

Німецький канцлер та президент Росії також обговорили світову продовольчу ситуацію, яка стала особливо напруженою внаслідок російської загарбницької війни.

За словами речника уряду Хебестрайта, лідери домовилися залишатися на зв'язку.

РФ стикнулась з дефіцитом вітчизняних розвідувальних безпілотників "Орлан"

Російські військові майже не використовують безпілотники "Орлан-10" у війні проти України. Це грає на руку бійцям Збройних сил України.

Дефіцит вітчизняних російських розвідувальних безпілотників "Орлан-10" вже позначився на боєздатності армії РФ.

Збройні сили Росії використовують цей безпілотник для розвідки, спостереження та коригування вогню. Іноді він потрібен окупантам для радіоелектронної боротьби. Як зазначає видання, ця модель вважається однією з наймасовіших в РФ. Безпілотник передає зображення на відстані до 120 км і дозволяє коригувати вогонь артилерії. Проте останні дані свідчать про те, що Росія стикнулась з дефіцитом цих безпілотників та і виробляти дуже швидко їх не можуть.

Києво-Печерську лавру офіційно зареєстрували як монастир у складі ПЦУ

Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру офіційно зареєстрували як монастир у складі Православної церкви України.

"1 грудня 2022 р. було зареєстровано статут Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври (чоловічого монастиря) Української Православної церкви (Православної церкви України). Відомості про цю юридичну особу в складі Помісної церкви внесені 2 грудня до Єдиного державного реєстру", - йдеться у повідомленні.

Знижка для українських користувачів склала близько 40%. Тепер вартість місячної підписки буде 60 доларів замість 100.

Де у Києві можна буде купити продукти у випадку блекаута: список ТЦ і магазинів

У разі можливих нових ударів ворога по критичній інфраструктурі України і повну відсутність електропостачання у Києві працюватимуть окремі торговельні мережі, ринки, магазини і торговельно-розважальні центри.

"Ми склали перелік із зазначенням адрес торгових мереж, продуктових ринків, магазинів (супермаркетів) і ТРЦ, які продовжуватимуть працювати на автономних джерелах живлення. Аби забезпечити потреби киян у продуктах харчування, воді, побутових та промислових товарах", - заявив мер Києва Віталій Кличко.

Прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні, 3 грудня, в Україні буде морозна та місцями хмарна погода. У деяких областях можливий сильний вітер.

Завтра по всій Україні хмарно з проясненнями, переважно без опадів. Лише на Прикарпатті невеликий мокрий сніг та дощ.

У західних та північних областях на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с, у Приазов'ї місцями пориви 15-18 м/с.

Стовпчики термометрів завтра покажуть вночі -3 -8 градусів, а вдень від нуля до -5 градусів. На півдні та Закарпатті вночі від +3 до -2, а вдень до +5 градусів.