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Києво-Печерську лавру офіційно зареєстрували як монастир у складі ПЦУ

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Київ, П'ятниця 02 грудня 2022 19:25
Києво-Печерську лавру офіційно зареєстрували як монастир у складі ПЦУ Фото: Києво-Печерську лавру офіційно зареєстрували як монастир у складі ПЦУ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру офіційно зареєстрували як монастир у складі Православної церкви України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника голови Управління зовнішніх церковних зв’язків УПЦ ПЦУ Євстратія Зорі.

"1 грудня 2022 р. було зареєстровано статут Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври (чоловічого монастиря) Української Православної церкви (Православної церкви України). Відомості про цю юридичну особу в складі Помісної церкви внесені 2 грудня до Єдиного державного реєстру", - йдеться у повідомленні.

На практиці це означає, що є юридична особа, яка може отримати у користування майно - храми та приміщення. Відтак створюється можливість вибору для ченців та вірних - за ким йти.

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"З метою відновлення історичної справедливості, подолання наслідків неканонічного підпорядкування української святині владі Московському патріархату Священиий Синод ПЦУ на своєму засіданні 23 травня 2022 р. (постанова №30) ухвалив рішення про створення у складі Помісної Церкви релігійної організації - чоловічого монастиря "Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра", - пояснює Зоря.

Тоді ж Синод доручив Блаженнійшому Митрополиту Епіфанію звернутися до Кабінету міністрів України з проханням надати один з храмів Лаври у її верхній частині для богослужінь, а певні приміщення - для монастирської діяльності.

Митрополит Київський і всієї України за посадою є священно-архімандритом, тобто канонічним і духовним керівником Київської Лаври. Також рішенням Синоду Блаженнійший Митрополит Епіфаній призначений очолювати монастир як юридичну особу.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 2 грудня, президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти намісника Києво-Печерської Лаври Павла (Лебедя). Також до списку потрапив і колишній нардеп Вадим Новинський.

У четвер, 1 грудня, відбулось засідання РНБО України на якому розглядались численні факти звʼязків окремих релігійних кіл в Україні з Росією. Уряд має підготувати законопроект, який унеможливить діяльність таких релігійних організацій в країні.

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