Києво-Печерську лавру офіційно зареєстрували як монастир у складі ПЦУ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника голови Управління зовнішніх церковних зв’язків УПЦ ПЦУ Євстратія Зорі.

"1 грудня 2022 р. було зареєстровано статут Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври (чоловічого монастиря) Української Православної церкви (Православної церкви України). Відомості про цю юридичну особу в складі Помісної церкви внесені 2 грудня до Єдиного державного реєстру", - йдеться у повідомленні.

На практиці це означає, що є юридична особа, яка може отримати у користування майно - храми та приміщення. Відтак створюється можливість вибору для ченців та вірних - за ким йти.

"З метою відновлення історичної справедливості, подолання наслідків неканонічного підпорядкування української святині владі Московському патріархату Священиий Синод ПЦУ на своєму засіданні 23 травня 2022 р. (постанова №30) ухвалив рішення про створення у складі Помісної Церкви релігійної організації - чоловічого монастиря "Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра", - пояснює Зоря.

Тоді ж Синод доручив Блаженнійшому Митрополиту Епіфанію звернутися до Кабінету міністрів України з проханням надати один з храмів Лаври у її верхній частині для богослужінь, а певні приміщення - для монастирської діяльності.

Митрополит Київський і всієї України за посадою є священно-архімандритом, тобто канонічним і духовним керівником Київської Лаври. Також рішенням Синоду Блаженнійший Митрополит Епіфаній призначений очолювати монастир як юридичну особу.