Готувались викладати за програмою РФ. У Харківській області виявили трьох колаборантів

Троє керівників навчальних закладів на території Куп’янського району (Харківська область) почали співпрацювати з представниками РФ та готували новий "навчальний рік" за стандартами РФ. Проте правоохоронці встановили їх та оголосили підозри у колабораційній діяльності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника пресцентру управління СБУ в Харківській області Владислава Абдули .

"Зловмисники здійснювали діяльність, спрямовану на впровадження стандартів освіти РФ у навчальних закладах, якими вони керували. Вказівку про це ворожі поплічники отримали від так званої окупаційної "адміністрації" Росії", - йдеться у повідомленні.

"Директори" повідомили, що у новому навчальному році "освітній процес" буде здійснюватися російською мовою, за російською освітньою програмою та за підручниками видавництва РФ.

Готуючись до нового "навчального року" так звані "керівники" збирали списки вчителів, які згодні працювати під керівництвом окупаційної влади РФ та отримували російські підручники від окупаційної "адміністрації".

"Таким чином, перебуваючи на керівних "посадах", прибічники ворога сприяли поширенню окупаційного режиму через місцеві заклади середньої освіти", - додав Абдула.

Правоохоронці заочно повідомили їм про підозру у колабораційній діяльності у формі впровадження стандартів освіти держави-агресора у закладах освіти.