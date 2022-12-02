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На окупованій частині Запорізької області підірвали склад боєприпасів (відео)

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Україна, П'ятниця 02 грудня 2022 18:42
На окупованій частині Запорізької області підірвали склад боєприпасів (відео) Фото: На окупованій частині Запорізької області підірвали склад боєприпасів (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

На окупованій частині Запорізької області було підірвано великий склад боєприпасів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Нікопольської РВА Євгена Євтушенка.

"Детонація боєкомплекту як наслідок необачного паління на протилежному березі", - йдеться у повідомленні.

На відео можна побачити потужний вибух.

"Дякую Силам оборони України!", - додав Євтушенко.

Нагадаємо, що у середу, 30 листопада, вночі біля Мелітополя (Запорізька область) у двох населених пунктах було знищено казарми російських окупантів.

Українські бійці встановили точне місце розташування комплексу радіоелектронної боротьби противника в окупованих Пологах (Запорізька область) та завдяки артилерійському підрозділу знищили його.

Українські війська завдали удару по позиціях росіян неподалік села Терпіння в Запорізькій області. У ворога є втрати та поранені.

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