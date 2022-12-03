Санкции против религиозных деятелей УПЦ МП и в ЕС согласовали лимит цен на нефть: новости за 2 декабря

Война России против Украины: последние новости

Зеленский ввел санкции против Новинского и религиозных деятелей УПЦ МП

В пятницу, 2 декабря, президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против наместника Киево-Печерской Лавры Павла (Лебедя). Также в список попал бывший нардеп Вадим Новинский.

Зеленский своим указом № 820/2022 ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 декабря 2022 года "Об отдельных аспектах деятельности религиозных организаций в Украине и применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

Санкции, в частности, предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций, а также ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины.

Ограничения вводятся на 5 лет. Кабмин, СБУ и Нацбанк Украины должны обеспечить реализацию и мониторинг эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер по указанным лицам.

В ЕС согласовали лимит цен на нефть из России на уровне 60 долларов

Страны Европейского Союза смогли согласовать ограничение цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель.

"Белый дым на лимите цены на российскую нефть! 60 долларов США/баррель. (Соглашение - ред.) будет завершено, когда санкции ЕС в отношении российской нефти вступят в силу 5 декабря", - написал журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

МАГАТЭ анонсировало решения по безопасности Запорожской АЭС уже до конца года

Решение по безопасности Запорожской АЭС может быть достигнуто уже к концу этого года. Сейчас обе стороны соглашаются по некоторым принципам.

По словам главы МАГАТЭ Рафаэля Мариано Гросси, в обсуждении безопасности атомной станции был достигнут "важный прогресс".

"Сейчас обе стороны пришли к соглашению относительно некоторых фундаментальных принципов. Первая - это защита: это значит согласиться, что вы не стреляете ни со станции ни в станцию. Вторая - это признание того, что МАГАТЭ представляет единственно возможный путь", - сказал Гросси.

Компания террора. В МИДе рассказали об угрозах, которые получили посольства Украины

Посольства Украины в других странах продолжают получать жалкие угрозы. Украинская сторона сотрудничает с правоохранителями в расследовании всех случаев террора.

"После теракта в Испании в посольства в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии, генеральные консульства в Неаполе и Кракове, консульства в Брно поступили окровавленные пакеты", - пишет спикер МИД Украины Олег Николенко.

По словам пресс-секретаря МИД, посольства получали глаза животных, а сами пакеты были пропитаны жидкостью характерного цвета и имели соответствующий запах.

Между тем жилье посла в Ватикане подверглось акту вандализма, а в Казахстане получили сообщение о неподтвердившемся минировании.

От 5 лет лишения свободы. Еврокомиссия предложила наказание за нарушение санкций

Европейская комиссия выдвинула предложения по видам наказаний за нарушение санкций, введенных странами-членами Евросоюза.

"Пока российская агрессия против Украины продолжается, важнейшим является полное выполнение ограничительных мер ЕС, а нарушение этих мер не наказывается", - говорится в сообщении.

Предложение Комиссии устанавливает общие правила ЕС, которые облегчат расследование, преследование и наказание за нарушение ограничительных мер во всех государствах-членах.

Шольц призвал Путина вывести войска из Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал российского диктатора Владимира Путина вывести войска с территории Украины.

Отметим, что сегодня Шольц и Путин провели телефонный разговор.

По словам представителя канцлера Штеффена Хебестрайта, во время переговоров Шольц призвал главу Кремля вывести российские войска из Украины. При этом Путин отклонил это предложение.

Немецкий канцлер и президент России также обсудили мировую продовольственную ситуацию, которая стала особенно напряженной в результате российской захватнической войны.

По словам представителя правительства Хебестрайта, лидеры договорились оставаться на связи.

РФ столкнулась с дефицитом отечественных разведывательных беспилотников "Орлан"

Российские военные почти не используют беспилотников "Орлан-10" в войне против Украины. Это играет на руку бойцам Вооруженных Сил Украины.

Дефицит отечественных российских разведывательных беспилотников "Орлан-10" уже сказался на боеспособности армии РФ.

Вооруженные силы России используют этот беспилотник для разведки, наблюдения и корректировки огня. Иногда он нужен оккупантам для радиоэлектронной борьбы. Эта модель считается одной из самых массовых в РФ. Беспилотник передает изображение на расстоянии до 120 км и позволяет корректировать огонь артиллерии. Однако последние данные свидетельствуют о том, что Россия столкнулась с дефицитом этих беспилотников и производить очень быстро их не могут.

Киево-Печерскую лавру официально зарегистрировали как монастырь в составе ПЦУ

Свято-УспенскуюКиево-Печерскую Лавру официально зарегистрировали как монастырь в составе Православной церкви Украины.

"1 декабря 2022 г. был зарегистрирован устав Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры (мужского монастыря) Украинской Православной церкви (Православной церкви Украины). Сведения об этом юридическом лице в составе Поместной церкви внесены 2 декабря в Единый государственный реестр", - говорится в сообщении.

Скидка для украинских пользователей составила около 40%. Теперь стоимость месячной подписки будет 60 долларов вместо 100 долларов.

Где в Киеве можно будет купить продукты в случае блэкаута: список ТЦ и магазинов

В случае возможных новых ударов врага по критической инфраструктуре Украины и полное отсутствие электроснабжения в Киеве будут работать отдельные торговые сети, рынки, магазины и торгово-развлекательные центры.

"Мы составили перечень с указанием адресов торговых сетей, продуктовых рынков, магазинов (супермаркетов) и ТРЦ, которые будут продолжать работать на автономных источниках питания. Чтобы обеспечить потребности киевлян в продуктах питания, воде, бытовых и промышленных товарах", - заявил мэр Киева Виталий Кличко .

Прогноз погоды на сегодня.

Сегодня, 3 декабря, в Украине будет морозная и местами облачная погода. В некоторых областях возможен сильный ветер.

Завтра по всей Украине будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Только в Прикарпатье небольшой мокрый снег и дождь.

В западных и северных областях на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный со скоростью 5-10 м/с, в Приазовье местами порывы 15-18 м/с.

Столбики термометров завтра покажут ночью -3 -8 градусов, а днем от нуля до -5 градусов. На юге и Закарпатье ночью от +3 до -2, а днем до +5 градусов.