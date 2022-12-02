Від 5 років позбавлення волі. Єврокомісія запропонувала покарання за порушення санкцій

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Єврокомісії.

"Поки російська агресія проти України триває, найважливішим є повне виконання обмежувальних заходів ЄС, а порушення цих заходів не карається", - сказано у повідомленні.

Так, пропозиція Комісії встановлює спільні правила ЄС, які полегшать розслідування, переслідування та покарання за порушення обмежувальних заходів у всіх державах-членах.

Запропонована директива встановить однаковий рівень штрафів у всіх державах-членах. Таким чином, це закриє існуючі юридичні лазівки та посилить стримуючий ефект порушення санкцій ЄС.

Єврокомісія надає приклад кримінальних злочинів, які порушують санкції ЄС:

надання коштів або економічних ресурсів у доступ або користування певної особи, організації чи органу;

незаморожування цих коштів;

надання можливості на в'їзд певних осіб на територію держави-члена або їх транзитного проїзду через територію держави-члена;

здійснення операцій з третіми країнами, які заборонені або обмежені санкціями ЄС;

торгівля товарами або послугами, імпорт, експорт, продаж, купівля, передача, транзит або транспортування яких заборонено або обмежено;

забезпечення фінансової діяльності, яка заборонена або обмежена;

надання інших заборонених або обмежених послуг, як юридичні консультації, трастові послуги та податкові консультаційні послуги.

Зазначається, що порушення будуть стосуватися й обходу обмежувальних заходів ЄС шляхом приховування коштів або приховування того факту, що особа є кінцевим власником коштів.

Види покарань: залежно від правопорушення окрема особа може бути присуджена до максимального покарання у вигляді щонайменше п’яти років позбавлення волі. Компанії можуть бути піддані штрафам у розмірі не менше 5% від загального світового обороту юридичної особи (компанії) за господарський рік, що передував рішенню про штраф.

Тепер цю пропозицію обговорюватиме Європейський парламент та Європейська Рада в рамках звичайної спільної законодавчої процедури.