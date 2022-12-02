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Де у Києві можна буде купити продукти у випадку блекаута: список ТЦ і магазинів

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Київ, П'ятниця 02 грудня 2022 20:49
Де у Києві можна буде купити продукти у випадку блекаута: список ТЦ і магазинів Фото: які магазини будуть працювати під час блекаута в Києві (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Тетяна Зарембо

У разі можливих нових ударів ворога по критичній інфраструктурі України і повну відсутність електропостачання у Києві працюватимуть окремі торговельні мережі, ринки, магазини і торговельно-розважальні центри.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера Києва Віталія Кличка.

"Ми склали перелік із зазначенням адрес торгових мереж, продуктових ринків, магазинів (супермаркетів) і ТРЦ, які продовжуватимуть працювати на автономних джерелах живлення. Аби забезпечити потреби киян у продуктах харчування, воді, побутових та промислових товарах", - заявив Кличко.

Він попереджає, що графік роботи супермаркетів, магазинів, ТРЦ в умовах відсутності електропостачання може скорочуватися.

Переглянути списки закладів можна за посиланнями:

Днями РБК-Україна повідомляло, що у Києві можуть перекрити опалення у разі російських обстрілів по інфраструктурі столиці.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про прості поради щодо того, як можна зігрітися у разі відключення електроенергії та опалення.

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Віталий Кличко
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