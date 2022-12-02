Шольц закликав Путіна вивести війська з України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Handelsblatt .

Зазначимо, що сьогодні Шольц та Путін провели телефонну розмову.

За словами речника канцлера Штеффена Хебестрайта, під час перемовин Шольц закликав голову Кремля вивести російські війська з України. При цьому Путін відхилив таку пропозицію.

Німецький канцлер та президент Росії також обговорили світову продовольчу ситуацію, яка стала особливо напруженою внаслідок російської загарбницької війни.

За словами речника уряду Хебестрайта, лідери домовилися залишатися на зв'язку.

РБК-Україна повідомляло, що Путін спробував "виправдати" удари по критичній інфраструктурі України нібито "атакою Києва на цивільну інфраструктуру РФ", ймовірно, маючи на увазі інцидент на Кримському мосту.

Нагадаємо, раніше Олаф Шольц заявляв, що у Росії більше нема шансів перемогти Україну.

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