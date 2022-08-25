Илон Маск снизил цены на интернет от Starlink для Украины
Компания Илона Маска снизила цены на спутниковый интернет от Starlink для Украины и ряда других стран.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Verge.
В частности, для украинских пользователей скидка составила около 40%. То есть стоимость подписки снизили со 100 до 60 долларов.
"Снижение цен учитывает условия вашего местного рынка и должно отражать паритет покупательной способности среди наших клиентов", - говорится в объявлении.
Об аналогичных скидках сообщают пользователи из Великобритании, Мексики, Германии. При этом пользователи в Чили и Бразилии сообщают о снижении цен примерно на 50%.
По данным издания, SpaceX и T-Mobile проведут совместное мероприятие, на котором Илон Маск объявит о планах по "расширению возможностей подключения". При этом пока неясно, имеет ли оно какое-либо отношение к новым ценам.
Как сообщалось, Украина получила еще 5 тысяч станций для спутникового интернета Starlink. Новую партию терминалов профинансировала Польша.
А 28 февраля в Украину прибыла первая партия оборудования для спутникового интернета-станции Starlink, основной целью которого принести быстрый Интернет в труднодоступные районы.
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