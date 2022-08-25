ua ru
Чт, 25 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Илон Маск снизил цены на интернет от Starlink для Украины

Новина українською →
Украина, Четверг 25 августа 2022 17:44
Илон Маск снизил цены на интернет от Starlink для Украины Фото: цены на интернет от Starlink для Украины снижены (bestgaminpro)
Автор: Наталия Гурковская

Компания Илона Маска снизила цены на спутниковый интернет от Starlink для Украины и ряда других стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Verge.

В частности, для украинских пользователей скидка составила около 40%. То есть стоимость подписки снизили со 100 до 60 долларов.

"Снижение цен учитывает условия вашего местного рынка и должно отражать паритет покупательной способности среди наших клиентов", - говорится в объявлении.

Об аналогичных скидках сообщают пользователи из Великобритании, Мексики, Германии. При этом пользователи в Чили и Бразилии сообщают о снижении цен примерно на 50%.

По данным издания, SpaceX и T-Mobile проведут совместное мероприятие, на котором Илон Маск объявит о планах по "расширению возможностей подключения". При этом пока неясно, имеет ли оно какое-либо отношение к новым ценам.

Как сообщалось, Украина получила еще 5 тысяч станций для спутникового интернета Starlink. Новую партию терминалов профинансировала Польша.

А 28 февраля в Украину прибыла первая партия оборудования для спутникового интернета-станции Starlink, основной целью которого принести быстрый Интернет в труднодоступные районы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Илон Маск
NEWS
Три сбитых вертолета и 150 оккупантов: Генштаб назвал новые потери России
Три сбитых вертолета и 150 оккупантов: Генштаб назвал новые потери России
DAILY
Посол Великобритании Мелинда Симмонс: Это уже выглядит как война на истощение
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Посол Великобритании Мелинда Симмонс: Это уже выглядит как война на истощение