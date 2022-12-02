ua ru
Пт, 02 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Кампанія терору. В МЗС розповіли про погрози, які отримали посольства України

Новость на русском →
П'ятниця 02 грудня 2022 12:53
Кампанія терору. В МЗС розповіли про погрози, які отримали посольства України Фото: Олег Ніколенко, речник МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Посольства України в інших країнах й надалі продовжують отримувати жалюгідні погрози. Українська сторона співпрацює з правоохоронцями задля розслідування усіх випадків терору.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку речника МЗС України Олега Ніколенка.

Закривавлені пакунки, вандалізм й мінування

"Після теракту в Іспанії до посольств в Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії, Італії, генеральних консульств в Неаполі та Кракові, консульства в Брно надійшли закривавлені пакунки", - пише Ніколенко.

За словами речника МЗС, посольства отримували очі тварин, а самі пакунки були просякнуті рідиною характерного кольору й мали відповідний запах.

Тим часом помешкання посла в Ватикані зазнало акту вандалізму, а в Казахстані отримали повідомлення про мінування, яке не підтвердилось.

"Посольство в США отримало лист з ксерокопією критичної статті про Україну, але, як і більшість інших конвертів, цей лист синхронно з іншими надійшов із території однієї європейської країни", - відзначає Ніколенко.

Як пояснив голова МЗС Дмитро Кулеба, спроба залякування посольств й консульств України є звичайною кампанією терору. Жалюгідні спроби зупинити нашу країну на дипломатичному фронті жодним чином не залякають наших дипломатів, які й надалі продовжать ефективно працювати.

Ніколенко відзначив, що дипломати й надалі працюють над зміцненням обороноздатності України та забезпеченням українців необхідним енергетичним обладнанням для проходження зими.

"Українська сторона взаємодіє із правоохоронцями іноземних країн задля розслідування всіх випадків погроз, встановлення причетних осіб та притягнення їх до відповідальності", - пише речник МЗС.

Відповідно до доручення Кулеби, усі посольства та консульства переведені в режим посилених заходів безпеки.

"Закликаємо іноземні уряди гарантувати максимальний захист українських дипломатичних установ відповідно до Віденської конвенції про дипломатичні зносини", - додав Ніколенко.

Інцидент з вибухівкою в Іспанії

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Італія Польща Угорщина Хорватия Війна в Україні
NEWS
Росія втратила вже понад 90 тисяч своїх солдатів в Україні, - Генштаб
Росія втратила вже понад 90 тисяч своїх солдатів в Україні, - Генштаб
DAILY
Арсенал терору. Скільки ракет залишилося у Путіна і як довго РФ зможе обстрілювати Україну
Юлія Акимовакоресподент Арсенал терору. Скільки ракет залишилося у Путіна і як довго РФ зможе обстрілювати Україну