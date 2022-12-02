РФ стикнулась з дефіцитом вітчизняних розвідувальних безпілотників "Орлан", - WP

Російські військові майже не використовують безпілотники "Орлан-10" у війні проти України. Це грає на руку бійцям Збройних сил України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washinghton Post .

Дефіцит вітчизняних російських розвідувальних безпілотників "Орлан-10" вже позначився на боєздатності армії РФ.

Збройні сили Росії використовують цей безпілотник для розвідки, спостереження та коригування вогню. Іноді він потрібен окупантам для радіоелектронної боротьби. Як зазначає видання, ця модель вважається однією з наймасовіших в РФ. Безпілотник передає зображення на відстані до 120 км і дозволяє коригувати вогонь артилерії. Проте останні дані свідчать про те, що Росія стикнулась з дефіцитом цих безпілотників та і виробляти дуже швидко їх не можуть.

The Washinghton Post зазначає, що українські військові збили безліч таких дронів із початку вторгнення РФ. Очільник протиповітряної оборони Сухопутних сил України Юрій Соловей розповів, що військовим вдалося збити вже понад 580 таких безпілотників. Натепер окупанти використовують інші моделі дронів.

Раніше росіяни часто запускали відразу пару "Орланів", аби один шукав позиції українських військових, а інший спрямовував артилерійські удари. Проте нещодавно вони почали рідко з'являтися навіть по одному.