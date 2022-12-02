В ЄС погодили ліміт цін на нафту з Росії на рівні 60 доларів, - журналіст

Країни Європейського Союзу змогли погодити обмеження цін на російську нафту на рівні 60 доларів за барель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка у Twitter .

"Білий дим на ліміті ціни на російську нафту! 60 доларів США/барель. (Угода - ред.) буде завершена, коли санкції ЄС щодо російської нафти набудуть чинності 5 грудня", - написав він.

За словами Йозвяка, найбільше угоді сприяла прем'єр-міністр Естонії Кайа Калас, якій вдалося знизити ціну до 60 доларів після переговорів з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що уряди країн ЄС попередньо домовились про обмеження ціни на російську нафту на рівні 60 доларів за барель.

При цьому повідомлялося, що ліміти на російську нафту будуть регулярно переглядатися.

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