Зеленський запровадив санкції проти Новинського та релігійних діячів УПЦ МП
У п'ятницю, 2 грудня, президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти намісника Києво-Печерської Лаври Павла (Лебедя). Також до списку потрапив і колишній нардеп Вадим Новинський.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу президента України.
Зеленський своїм указом № 820/2022 ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1 грудня 2022 року "Про окремі аспекти діяльності релігійних організацій в Україні і застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".
До списку увійшли наступні діячі:
- Новинський Вадим Владиславович - клірик Української православної церкви, колишній народний депутат;
- Лебідь Петро Дмитрович - намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври УПЦ;
- Швець Ростислав Пилипович - так званий "митрополит Сімферопольський і Кримський Руської православної церкви";
- Чернишов Костянтин Валерійович - так званий "єпископ Бахчисарайський, вікарій Сімферопольської єпархії Руської православної церкви";
- Овсянніков Олександр Олександрович - так званий "єпископ Джанкойський і Роздольненський Руської православної церкви";
- Таранов Олександр Борисович - так званий "архієпископ Ровеньківський і Свердловський Руської православної церкви";
- Іванов Олег Олександрович - митрополит Ізюмський і Куп'янський Української православної церкви;
- Маслєнніков Олексій Олександрович - єпископ Роменський і Буринський Української православної церкви;
- Опанасенко В'ячеслав Олександрович - так званий "єпископ Коктебельський Руської православної церкви";
- Удовенко Володимир Петрович - керуючий Феодосійською єпархією Української православної церкви.
Санкції, зокрема, передбачають блокування активів, обмеження торговельних операцій, а також обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України.
Обмеження вводяться на 5 років.
Нагадаємо, сьогодні повідомлялось, що Рада національної безпеки та оборони ввела санкції проти намісника Києво-Печерської Лаври Павла (Лебедя). Також до списку потрапив і колишній нардеп Вадим Новинський.
До цього зазначалось, що серія обшуків СБУ по об'єктах Московського патріархату продовжується по Україні, правоохоронці провели та проводять обшуки у низці монастирів.
Під час обшуків силовики знаходили пропагандистські матеріали, які виправдовують російську агресію проти України та підтримують РФ у її війні.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.