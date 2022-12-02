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Зеленський запровадив санкції проти Новинського та релігійних діячів УПЦ МП

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Україна, П'ятниця 02 грудня 2022 18:54
Зеленський запровадив санкції проти Новинського та релігійних діячів УПЦ МП Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

У п'ятницю, 2 грудня, президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти намісника Києво-Печерської Лаври Павла (Лебедя). Також до списку потрапив і колишній нардеп Вадим Новинський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу президента України.

Зеленський своїм указом № 820/2022 ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1 грудня 2022 року "Про окремі аспекти діяльності релігійних організацій в Україні і застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

До списку увійшли наступні діячі:

  • Новинський Вадим Владиславович - клірик Української православної церкви, колишній народний депутат;
  • Лебідь Петро Дмитрович - намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври УПЦ;
  • Швець Ростислав Пилипович - так званий "митрополит Сімферопольський і Кримський Руської православної церкви";
  • Чернишов Костянтин Валерійович - так званий "єпископ Бахчисарайський, вікарій Сімферопольської єпархії Руської православної церкви";
  • Овсянніков Олександр Олександрович - так званий "єпископ Джанкойський і Роздольненський Руської православної церкви";
  • Таранов Олександр Борисович - так званий "архієпископ Ровеньківський і Свердловський Руської православної церкви";
  • Іванов Олег Олександрович - митрополит Ізюмський і Куп'янський Української православної церкви;
  • Маслєнніков Олексій Олександрович - єпископ Роменський і Буринський Української православної церкви;
  • Опанасенко В'ячеслав Олександрович - так званий "єпископ Коктебельський Руської православної церкви";
  • Удовенко Володимир Петрович - керуючий Феодосійською єпархією Української православної церкви.

Санкції, зокрема, передбачають блокування активів, обмеження торговельних операцій, а також обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України.

Обмеження вводяться на 5 років.

Нагадаємо, сьогодні повідомлялось, що Рада національної безпеки та оборони ввела санкції проти намісника Києво-Печерської Лаври Павла (Лебедя). Також до списку потрапив і колишній нардеп Вадим Новинський.

До цього зазначалось, що серія обшуків СБУ по об'єктах Московського патріархату продовжується по Україні, правоохоронці провели та проводять обшуки у низці монастирів.

Під час обшуків силовики знаходили пропагандистські матеріали, які виправдовують російську агресію проти України та підтримують РФ у її війні.

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