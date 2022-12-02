МАГАТЕ анонсувало рішення щодо безпеки Запорізької АЕС вже до кінця року
Рішення щодо безпеки Запорізької АЕС може бути досягнуто вже до кінця цього року. Зараз обидві сторони погоджуються щодо деяких принципів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гроссі в інтерв'ю італійському виданню La Repubblica.
За його словами, в обговоренні безпеки атомної станції було досягнуто "важливого прогресу".
"Зараз обидві сторони дійшли згоди щодо деяких фундаментальних принципів. Перший - це захист: це означає погодитися, що ви не стріляєте ні зі станції ні в станцію. Другий - це визнання того, що МАГАТЕ представляє єдино можливий шлях", - сказав Гроссі.
Своєю чергою глава МАГАТЕ погодився із вимогою української сторони, щоб росіяни вивели озброєння з АЕС.
"Відведення озброєнь зі станції - це те, чого вимагають українці, і їхня точка зору зрозуміла. І це в будь-якому разі було б частиною загальної домовленості", - зазначив Гроссі.
За його словами, російська сторона нібито "не проти договору і принципу захисту АЕС" і "не просить нічого на заміну".
"Моє зобов'язання полягає в тому, щоб досягти рішення якнайшвидше.Сподіваюся, це станеться до кінця року", - анонсував Гроссі.
Також глава МАГАТЕ додав, що найближчим часом може зустрітися з главою Кремля Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським.
Нагадаємо, раніше в МАГАТЕ заявили про активізацію консультацій для створення "захисної зони" навколо Запорізької АЕС.
Додамо, раніше глава МАГАТЕ повідомив, що ситуація з атомними електростанціями в Україні стає все більш тривожною.
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