ua ru
Пт, 02 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

МАГАТЕ анонсувало рішення щодо безпеки Запорізької АЕС вже до кінця року

Новость на русском →
Мілан, П'ятниця 02 грудня 2022 10:54
МАГАТЕ анонсувало рішення щодо безпеки Запорізької АЕС вже до кінця року Фото: глава МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі (iaea/org)
Автор: Марія Кучерявець

Рішення щодо безпеки Запорізької АЕС може бути досягнуто вже до кінця цього року. Зараз обидві сторони погоджуються щодо деяких принципів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гроссі в інтерв'ю італійському виданню La Repubblica.

За його словами, в обговоренні безпеки атомної станції було досягнуто "важливого прогресу".

"Зараз обидві сторони дійшли згоди щодо деяких фундаментальних принципів. Перший - це захист: це означає погодитися, що ви не стріляєте ні зі станції ні в станцію. Другий - це визнання того, що МАГАТЕ представляє єдино можливий шлях", - сказав Гроссі.

Своєю чергою глава МАГАТЕ погодився із вимогою української сторони, щоб росіяни вивели озброєння з АЕС.

"Відведення озброєнь зі станції - це те, чого вимагають українці, і їхня точка зору зрозуміла. І це в будь-якому разі було б частиною загальної домовленості", - зазначив Гроссі.

За його словами, російська сторона нібито "не проти договору і принципу захисту АЕС" і "не просить нічого на заміну".

"Моє зобов'язання полягає в тому, щоб досягти рішення якнайшвидше.Сподіваюся, це станеться до кінця року", - анонсував Гроссі.

Також глава МАГАТЕ додав, що найближчим часом може зустрітися з главою Кремля Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, раніше в МАГАТЕ заявили про активізацію консультацій для створення "захисної зони" навколо Запорізької АЕС.

Додамо, раніше глава МАГАТЕ повідомив, що ситуація з атомними електростанціями в Україні стає все більш тривожною.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорізька АЕС МАГАТЭ
NEWS
Росія втратила вже понад 90 тисяч своїх солдатів в Україні, - Генштаб
Росія втратила вже понад 90 тисяч своїх солдатів в Україні, - Генштаб
DAILY
Арсенал терору. Скільки ракет залишилося у Путіна і як довго РФ зможе обстрілювати Україну
Юлія Акимовакоресподент Арсенал терору. Скільки ракет залишилося у Путіна і як довго РФ зможе обстрілювати Україну