Росія втратила вже понад 90 тисяч своїх солдатів в Україні, - Генштаб

Збройні сили України з початку повномасштабної війни ліквідували понад 90 тисяч російських військових. Лише минулої доби було вбито 650 окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Найбільші втрати противник зазнав на Бахмутському та Лиманському напрямах.

Нагадаємо, за даними ISW,у районі Сватово – Кремінна Сили оборони України продовжують контрнаступальні дії, просуваючись уперед у боях із російськими загарбниками.

Крім того, за добу ЗСУ відбили атаки ворога в районі 14 населених пунктів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.