ua ru
Пт, 02 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупант поскаржився на огидну якість медобслуговування у військах, - ГУР

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 02 грудня 2022 19:10
Окупант поскаржився на огидну якість медобслуговування у військах, - ГУР Фото: окупант поскаржився на огидну якість медобслуговування у військах (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Військовослужбовець РФ розповів своїй дружині про візит до шпиталю та поскаржився на низьку якість медичного обслуговування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки МО України.

"Їздив до шпиталю. Голова болить, спина болить, нирки болять. А їм все одно. Дали уколи і сказали їхати далі на позиції. Лікар відповів, що звідси їдуть із трьома діагнозами: інфаркт, інсульт та пневмонія. Прикинь, за їхніми словами, мій організм адаптувався до всіх умов", - йдеться у радіоперехопленні ГУР.

Раніше у перехопленні ГУР говорилося, що російські солдати з сьомої роти здали свою зброю офіцерам і пішли пішки з України до РФ.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що росіяни скаржаться на фейкові пропагандистські новини про війну проти України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України Главное управление разведки Війська РФ
NEWS
Безкоштовний проїзд та зупинка метро. Київ підготував план на випадок блекауту
Безкоштовний проїзд та зупинка метро. Київ підготував план на випадок блекауту
DAILY
Повернутись у графік. Коли в Україні припиняться аварійні відключення електроенергії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Повернутись у графік. Коли в Україні припиняться аварійні відключення електроенергії