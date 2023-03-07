Розстріл українського військового та призначення нового директора НАБУ: новини за 6 березня

Війна Росії проти України: останні новини

Зеленський пообіцяв знайти вбивць українського військового, якого розстріляли окупанти

Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що Україна знайде вбивць українського військового, якого розстріляли російські боягузливі окупанти.

"Сьогодні зʼявилося відео, як окупанти по-звірячому вбили воїна, який хоробро сказав їм у вічі: "Слава Україні!" Хочу, щоб ми всі разом, у єдності, відповіли на його слова: "Герою слава! Героям слава! Україні слава!" І ми знайдемо вбивць", - заявив він.

При цьому Зеленський наголосив, що окупанти вбивають лише за той факт, що маєш українське громадянство.

"Окупант убиває за сам факт, що ми українці. За одне тільки слово про Україну. За нашу мрію про Україну. За наше життя - життя українців. І ми знищуємо окупанта всюди – всюди, де це дає результат для України", - заявив він.

Кабмін обрав нового директора НАБУ: хто ним став

Кабінет міністрів сьогодні, 6 березня призначив нового директора Національного антикорупційного бюро. Ним став Семен Кривонос.

"Щойно на позачерговому засіданні призначили очільником бюро Семена Кривоноса. Цьому процесу передував прозорий конкурс, за підсумками якого комісія, що, зокрема, складалась і з міжнародних партнерів, визначила трьох кандидатів на посаду директора НАБУ", - повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

У Раді пропонують збільшили штрафи та передавати авто п’яних водіїв на потреби ЗСУ

У Верховній раді зареєстрований проект закону про посилення відповідальності за керування транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів.

"Метою законопроекту є підвищення безпеки дорожнього руху, зниження кількості ДТП шляхом посилення відповідальності за керування транспортними засобами у стані сп’яніння, та як наслідок досягнення справедливого підходу до забезпечення автомобілями Збройних сил України", - йдеться в пояснювальній записці.

Зеленський зібрав Ставку, обговорювали Бахмут. Залужний та Сирський за продовження оборони

Президент України Володимир Зеленський 6 березня провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Військові виступили за продовження оборони Бахмута.

На засіданні командувачі оперативно-стратегічних угруповань військ доповіли про ситуацію на основних напрямках фронту.

"Особливо детально члени Ставки розглянули ситуацію в Бахмуті. Оцінюючи перебіг оборонної операції, президент поставив запитання головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному та командувачу оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Олександру Сирському щодо подальших дій на Бахмутському напрямку. Вони висловилися за продовження оборонної операції та подальше посилення наших позицій у Бахмуті", - сказано у релізі.

Досить ґвалтувати правосуддя. Кислиця закликав не дати Росії головувати у Радбезі ООН

За графіком ООН, у квітні 2023 року Росія має на місяць взяти на себе головування у Раді безпеки. Україна рішуче виступає проти такого рішення.

Він нагадав, як 24 лютого 2022 року, у ніч початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, генсек ООН Антоніу Гутерріш назвав це "найсумнішим днем у його перебування на посаді".

"Фактично, це буде найсумнішим в історії ООН до 1 квітня 2023 року, коли, якщо справедливість не переможе, Росія візьме на себе головування в Раді безпеки. Досить ґвалтувати правосуддя та скасовувати Статут ООН! Відповідальність просто зараз", - написав постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

Росія втратила у боях за Бахмут у п'ять разів більше солдатів, ніж Україна, - CNN

На кожного українського військового, який загинув під час захисту Бахмута, окупанти втратили щонайменше п'ятьох осіб.

Чиновник НАТО на умовах анонімності заявив, що співвідношення п'ять до одного - це обґрунтована оцінка, заснована на даних розвідки альянсу.

Попри сприятливе співвідношення, він заявив, що Україна зазнає значних втрат під час оборони міста.

Українські чиновники неодноразово заявляли, що вони завдають Росії великих втрат, коли Москва намагається взяти Бахмут.

У МВС є алгоритм роботи після деокупації Криму та Донбасу

Міністерство внутрішніх справ розробило алгоритм роботи після того, як Україна деокупує частини Донецької та Луганської областей і Крим, які перебували під контролем РФ дев'ять років.

"Такий алгоритм роботи щодо функцій МВС на майбутніх деокупованих територіях нашої держави має міністерство. У нас є розрахунки і особового складу, персоналу наших служб. І, звичайно, ми працюємо у тісній взаємодії і з Міноборони та з іншими міністерствами", - зазначив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Зеленський затвердив кадрові перестановки в СБУ

Президент Володимир Зеленський затвердив звільнення кількох співробітників Служби безпеки України. Зокрема, посаду заступника голови СБУ залишив Олександр Якушев.

У РФ дефіцит бюджету за два місяці майже досяг річного плану

За перші два місяці 2023 року дефіцит бюджету Російської Федерації становив 2,581 трлн рублів (близько 34 млрд доларів). І майже наблизився до річного плану.

Як пише видання, нафтогазові доходи бюджету Росії за січень-лютий 2023 знизилися на 46% в порівнянні з тим же періодом 2022 року. Причина - падіння котирувань на нафту марки Urals та експорту газу.

Загалом, за даними Міністерства фінансів РФ, дефіцит бюджету за цей період становив 2,581 трлн рублів. У той час як на весь 2023 цей показник закладено на рівні 2,925 трлн рублів (38,7 млрд доларів).

Прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні, у вівторок, 7 березня, в Україні місцями очікується сніг із дощем та ожеледиця. При цьому температура повітря вдень підніметься до 8 тепла, а на півдні - до 14 тепла.