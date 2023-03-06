Досить ґвалтувати правосуддя. Кислиця закликав не дати Росії головувати у Радбезі ООН

За графіком ООН, у квітні 2023 року Росія має на місяць взяти на себе головування у Раді безпеки. Україна рішуче виступає проти такого рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постійного представника України при ООН Сергія Кислицю .

Він нагадав, як 24 лютого 2022 року, у ніч початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, генсек ООН Антоніу Гутерріш назвав це "найсумнішим днем у його перебування на посаді".

"Фактично, це буде найсумнішим в історії ООН до 1 квітня 2023 року, коли, якщо справедливість не переможе, Росія візьме на себе головування в Раді безпеки. Досить ґвалтувати правосуддя та скасовувати Статут ООН! Відповідальність просто зараз", - написав Кислиця.

On the night of invasion @antonioguterres called it “the saddest day in his tenure”; in fact the saddest in UN history until April 1, 2023 when, unless justice prevails, russia assumes presidency of Security Council. Stop raping justice & quashing UN Charter! Accountability now! https://t.co/DCoabbxw2t pic.twitter.com/yqEMHerF4w — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) March 6, 2023

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв, що Росія узурпувала місце постійного члена Ради Безпеки понад 30 років тому та перетворила його на свій "трон безкарності". Нині їй там не місце.

Як повідомлялося раніше, США проводять консультації з різними країнами світу щодо реформи Радбезу ООН, але не можуть виключити Росію з її складу.

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