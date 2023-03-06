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У Раді пропонують збільшили штрафи та передавати авто п’яних водіїв на потреби ЗСУ

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Україна, Понеділок 06 березня 2023 11:32
У Раді пропонують збільшили штрафи та передавати авто п’яних водіїв на потреби ЗСУ Фото: депутати хочуть вилучати автомобілі громадян (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У Верховній раді зареєстрований проект закону про посилення відповідальності за керування транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект №9076.

"Метою законопроекту є підвищення безпеки дорожнього руху, зниження кількості ДТП шляхом посилення відповідальності за керування транспортними засобами у стані сп’яніння, та як наслідок досягнення справедливого підходу до забезпечення автомобілями Збройних сил України", - йдеться в пояснювальній записці.

Зараз за повторне протягом року керування в стані алкогольного та іншого сп’яніння передбачений штраф у 34 тисяч гривень з позбавленням права керування на строк три роки та з оплатним вилученням транспортного засобу.

Депутати пропонують збільшення штрафу до 51 тисяч гривень запровадження конфіскації транспортного засобу.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, за даними Департаменту патрульної поліції, протягом 2022 року в Україні сталося 18 628 ДТП з загиблими та травмованими. Внаслідок ДТП загинуло 2 791 громадян. Ще 23 145 осіб були травмовані.

Водночас статистика ДТП у Донецькій, Луганській, Харківській, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях може бути не повною через тимчасову окупацію та ведення постійних бойових дій.

Загалом серед регіонів по кількості ДТП з постраждалими у 2022 році лідирує Львівська область, де у 2022 році сталося 1 797 ДТП. До першої п’ятірки регіонів та міст, де трапилося найбільше ДТП увійшли: Дніпропетровська область - 1 737, місто Київ - 1487, а також Київська - 1 267 та Одеська - 1 157 області.

Основними причинами ДТП з постраждалими у минулому році були: перевищення безпечної швидкості, порушення правил маневрування, порушення правил проїзду перехресть, порушення правил проїзду пішохідних переходів, недотримання дистанції, перехід пішоходів у невстановленому місці, виїзд на смугу зустрічного руху, в тому числі, керування транспортними засобами у стані алкогольного сп’яніння, які призвели до 91 загиблих та 1 031 травмованих, йдеться в документі.

Нагадаємо, у 2021 році транспортні нещасні випадки стали причиною смерті 3732 громадян

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