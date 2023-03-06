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Ігнат розповів, як росіяни маскують "Шахеди" від української ППО

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Понеділок 06 березня 2023 18:23
Ігнат розповів, як росіяни маскують "Шахеди" від української ППО Фото: Юрій Ігнат, речник Повітряних сил ЗСУ (mil.in.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Аби спробувати "перехитрити" українське ППО, російські окупанти маскують "Шахеди" під час атак, використовуючи рельєф і русла річок.

Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, пише РБК-Україна з посиланням на брифінг.

Як відзначив Ігнат, ще до деокупації правого берега Дніпра, росіяни запускали БПЛА зазвичай з тимчасово окупованого Криму й окупованої території Херсонської області. Вже після деокупації Херсонської області - почали завдавати удари "Шахедами" зі східного берега Азовського моря.

"Ну і далі, коли вони вже по Дніпру летіли, долітаючи до центральних областей, зокрема до Києва, там їх збивало уже повітряне командування "Центр". Вже, здається, третій раз запускають "Шахеди" саме з півночі, Брянської області", - відзначив Ігнат.

Водночас ЗСУ спостерігали запуски БПЛА з території Білорусі.

"Це було по руслу Дніпра, як літаки заходили тоді, маю на увазі на початку вторгнення, так вони пускали і БПЛА. Противник використовує і рельєф, і русла річок для того, щоб бути малопомітним, - і ракети, і "Шахеди" щоб могли пролітати і досягати своїх цілей", - зауважив Ігнат.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ додав, що методи вже були відпрацьовані нашими воїнами й як наслідок, наша ППО демонструє доволі достойні результати під час збиття ворожих ракет й БПЛА.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними Financial Times, Росія вагається з купівлею балістичних ракет в Ірану через побоювання, що Україні передадуть далекобійні ATACMS з радіусом дії 300 км.

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