Назріває криза? У РФ дефіцит бюджету за два місяці майже досяг річного плану

За перші два місяці 2023 року дефіцит бюджету Російської Федерації становив 2,581 трлн рублів (близько 34 млрд доларів). І майже наблизився до річного плану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський "Комерсант".

Як пише видання, нафтогазові доходи бюджету Росії за січень-лютий 2023 знизилися на 46% в порівнянні з тим же періодом 2022 року. Причина - падіння котирувань на нафту марки Urals та експорту газу.

Загалом, за даними Міністерства фінансів РФ, дефіцит бюджету за цей період становив 2,581 трлн рублів. У той час як на весь 2023 цей показник закладено на рівні 2,925 трлн рублів (38,7 млрд доларів).

Порівняно з січнем-лютим 2022 дефіцит зріс у шість разів, а доходи знизилися на 25%. Водночас витрати збільшилися на 52% порівняно з тим же періодом 2022 року - до 5,744 трлн рублів (76 млрд доларів).