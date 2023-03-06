Сніг з дощем, але до 14 тепла. Синоптики розповіли про погоду на завтра в Україні

Фото: синоптики розповіли про погоду на завтра в Україні

Завтра, у вівторок, 7 березня, в Україні місцями очікується сніг із дощем та ожеледиця. При цьому температура повітря вдень підніметься до 8 тепла, а на півдні - до 14 тепла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Опади Хмарно з проясненнями. Вночі у західній частині невеликий сніг, у Приазов'ї невеликий сніг з дощем, вдень у північних, центральних та східних областях невеликий мокрий сніг та дощ; на решті території без істотних опадів. Вітер південний, південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, у Криму 1-6° тепла; вдень 3-8° тепла, у південній частині 9-14° тепла.