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РФ посилила атаки та обстріли на Білогорівку та Кремінський напрямок, - Гайдай

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Луганська область, Понеділок 06 березня 2023 10:00
РФ посилила атаки та обстріли на Білогорівку та Кремінський напрямок, - Гайдай Фото: Сергій Гайдай, очільник Луганської ОВА (loga gov ua)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська збільшили кількість обстрілів та атак на Білогорівку Луганської області. Це стосується і Кремінського напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Сватівський напрямок - ситуація більш стабільна. Була б команда, наші захисники могли там просуватися вперед. Водночас ворог збільшує кількість обстрілів і наступів - як поблизу Кремінної, так і в районі Білогорівки. Значна частина бойовиків - новомобілізовані, але росіяни кидають в бій в Луганській області й кадрові війська", - розповів Гайдай.

Нагадаємо, як повідомляли в ОВА, Кремінна та Білогорівка залишаються самими "гарячими" точками Луганського напрямку.

Також ми писали, що росіяни постійно змінюють тактику біля Кремінної Луганської області.

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