Литва готує новий пакет допомоги для України

Уряд Литви готує для України новий пакет допомоги. Вільнюс уже надав Києву допомогу на суму майже 409 мільйонів євро.

Про це заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Литви .

У понеділок, 6 березня, Анушаускас зустрівся з першим заступником міністра оборони України Олександром Павлюком, який приїхав до Литви. Зокрема, Павлюк приїхав поділитися досвідом щодо уроків, витягнутих з інтеграції воєнізованих структур у ЗСУ.

"Уроки, отримані в Україні, допомагають нам цілеспрямовано розвивати наші військові можливості. Ми також займаємо тверду позицію, щоб всіляко підтримувати Україну, і готуємо новий пакет допомоги Україні", - заявив Анушаускас, додавши, що наразі для Києва готується новий пакет допомоги.

Велика частина допомоги Литви Україні - це військова підготовка. Цього року планується підготувати 1 600 солдатів. Литовські інструктори навчають українців як на національному рівні, в Литві, так і в рамках Навчальної місії ЄС та міжнародних ініціатив, таких як "Інтерфлекс". Також планується розробити курс із розмінування в Литві у співпраці з країнами Північної Європи.

Раніше повідомлялося, що Латвія вже виділила понад 1% свого ВВП на військову допомогу Україні.

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