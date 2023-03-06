У військовій частині РФ біля кордону з Україною строковик відкрив вогонь по колегах: є жертва
У військовій частині Курської області Росії строковик розстріляв двох товаришів по службі. Вони вчасно не відповіли на запитання: "Хто йде?" Один із них загинув.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Baza.
Як пишуть у Telegram-каналі, непорозуміння між солдатами виникло у військовій частині у Суджанському районі біля кордону з Україною у ніч проти 6 березня.
"Строковик Магомед стояв на посту вартовим, помітив рух і крикнув "Стій, хто йде?". Однак йому ніхто не відповів - і тоді Магомед відкрив вогонь на поразку з автомата Калашнікова", - йдеться в повідомленні.
Тільки після цього вартовий виявив, що розстріляв своїх же товаришів по службі. Один із них, 19-річний Тамир, помер на місці, а другий, 22-річний Владислав, отримав поранення - його незабаром екстрено доправили до лікарні.
При цьому, як зазначають у Telegram-каналі, всі троє строковиків служать в армії вже 8 місяців.
Раніше в Курській області РФ строковики влаштували вибух у бліндажі. За попередніми даними, шестеро військових загинули.
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