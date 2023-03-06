Кабмін обрав нового директора НАБУ: хто ним став

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання уряду.

"Щойно на позачерговому засіданні призначили очільником бюро Семена Кривоноса. Цьому процесу передував прозорий конкурс, за підсумками якого комісія, що, зокрема, складалась і з міжнародних партнерів, визначила трьох кандидатів на посаду директора НАБУ", - повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Зазначимо, що спочатку прем'єр вніс кандидатуру Кривоноса на посаду директора НАБУ, а після чого його призначення підтримав уряд.

При цьому двох інших фіналістів конкурсу, які також були за крок до призначення, в уряді запропонували призначити на керівні посади в НАБУ. Мова йде про Сергія Гупяка та Романа Осипчука.

Чому це важливо

Як пояснив Шмигаль, тепер Україна виконала всі сім рекомендацій ЄС, які були визначені при отримані статусу кандидата.

"Це демонструє нашу цілеспрямованість вже цього року перейти до початку перемовин про вступ. Із призначення директора НАБУ ми також маємо повністю сформовану та незалежну антикорупційну інфраструктуру", - заявив прем'єр.

Коротко про нового директора НАБУ

Зазначимо, що Семен Кривонос очолює Державну інспекцію архітектури та містобудування. У 2016 році він став переможцем конкурсу на керівника Одеського територіального осередку НАБУ, але відмовився від посаду після скандалу з декларуванням статків.

Що відомо про Гупяка і Осипчука

Сергій Гупяк - працює начальником 4-го слідчого відділу Теруправління Держбюро розслідувань у Хмельницькому, а до роботи в ДБР працював в органах прокуратури.

Фото: Сергій Гупяк (sud.ua)



Роман Осипчук - очолює Управління внутрішнього контролю НАБУ, а у 2004-2015 роках працював у підрозділах Держслужби боротьби з економічною злочинністю Управлінь МВС у Луганській та Київській областях.

Фото: Роман Осипчук (sud.ua)



Нагадаємо, що напередодні Конкурсна комісія з вибору директора НАБУ обрала трьох претендентів на цю посаду, а саме Семена Кривоноса, Сергія Гупяка та Романа Осипчука. З яких сьогодні переможцем Кабмін обрав саме Семена Кривоноса.

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