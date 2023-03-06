У МВС є алгоритм роботи після деокупації Криму та Донбасу: Клименко розкрив деталі
Міністерство внутрішніх справ розробило алгоритм роботи після того, як Україна деокупує частини Донецької та Луганської областей і Крим, які перебували під контролем РФ дев'ять років.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка в ефірі телемарафону.
"Такий алгоритм роботи щодо функцій МВС на майбутніх деокупованих територіях нашої держави має міністерство. У нас є розрахунки і особового складу, персоналу наших служб. І, звичайно, ми працюємо у тісній взаємодії і з Міноборони та з іншими міністерствами", - зазначив Клименко, відповідаючи на питання про алгоритм дій після деокупації Криму та ОРДЛО.
За його словами, це буде комплексна, важка та рутинна робота на багато років. Зокрема, це стосується і дошкільної освіти, і повернення програм підготовки у школах, і роботи адміністрацій, і роботи правоохоронного блоку, і роботи з колаборантами.
"Тобто повністю поновлення та встановлення державної влади на тимчасово окупованих територіях нашої держави", - додав міністр.
Нагадаємо, раніше екскомандувач військ США в Європі генерал у відставці Бен Ходжес заявляв, що Україна може повернути Крим до кінця літа 2023 року.
Також ми писали, що, за словами секретаря Ради нацбезпеки та оборони України Олексія Данілова, для територій, які перебували під окупацією Росії 9 років, не має бути жодної окремої політики.
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