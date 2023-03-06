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Зеленський пообіцяв знайти вбивць українського військового, якого розстріляли окупанти

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Понеділок 06 березня 2023 22:45
Зеленський пообіцяв знайти вбивць українського військового, якого розстріляли окупанти Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що Україна знайде вбивць українського військового, якого розстріляли російські боягузливі окупанти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє відеозвернення глави держави.

"Сьогодні зʼявилося відео, як окупанти по-звірячому вбили воїна, який хоробро сказав їм у вічі: "Слава Україні!" Хочу, щоб ми всі разом, у єдності, відповіли на його слова: "Герою слава! Героям слава! Україні слава!" І ми знайдемо вбивць", - заявив він.

При цьому Зеленський наголосив, що окупанти вбивають лише за той факт, що маєш українське громадянство.

"Окупант убиває за сам факт, що ми українці. За одне тільки слово про Україну. За нашу мрію про Україну. За наше життя - життя українців. І ми знищуємо окупанта всюди – всюди, де це дає результат для України", - заявив він. .

Нагадаємо, сьогодні у соцмережах поширилося відео, на якому український військовий, який потрапив у полон окупантів, каже: "Слава Україні". Відразу після цих слів загарбники розстріляли його. В Офісі президента пообіцяли помститися за його смерть.

У свою чергу омбудсмен Дмитро Лубинець уже відправив відео розстрілу українського військовополоненого міжнародним партнерам та колегам із різних країн світу.

Крім того, глава МЗС Дмитро Кулеба звернувся до прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана та попросив його розслідувати жахливе вбивство українського військового росіянами.

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