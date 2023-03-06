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Українські танкісти у Бахмуті впритул знищують укриття ворога (відео)

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Бахмут, Понеділок 06 березня 2023 13:36
Українські танкісти у Бахмуті впритул знищують укриття ворога (відео) Фото: танкісти ЗСУ у Бахмуті упритул знищуюють ворога (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські танкісти у Бахмуті знищують укриття російських окупантів, упритул під'їжджаючи до позицій ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 93-тю ОМБр Холодний Яр.

Захисники спростували інформацію про відхід українських військ з Бахмута. Проте у ЗСУ зазначають, що російська армія намагається оточити місто.

Бійці 93-ої ОМБр Холодний Яр показали запеклі бої у Бахмуті, під час яких танкісти виїжджають упритул до ворога, щоб розстріляти їхні укриття.

Також у місті продовжує працювати українська артилерія, а піхота вигризає кожен метр міста у контактних боях.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика!

Нагадаємо, українські прикордонники заявили, що Сили оборони продовжують утримувати позиції у Бахмуті, але окупанти намагаються продавити фланги.

Також речник Східного угруповання військ Сергій Череватий повідомляв, що у місто є можливість доставляти боєприпаси та забирати поранених.

Водночас глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що Бахмут має більше символічне, ніж оперативне значення, а Росія не змінить хід війни, захопивши місто.

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