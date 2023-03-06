Українські танкісти у Бахмуті впритул знищують укриття ворога (відео)

Українські танкісти у Бахмуті знищують укриття російських окупантів, упритул під'їжджаючи до позицій ворога.

Захисники спростували інформацію про відхід українських військ з Бахмута. Проте у ЗСУ зазначають, що російська армія намагається оточити місто.

Бійці 93-ої ОМБр Холодний Яр показали запеклі бої у Бахмуті, під час яких танкісти виїжджають упритул до ворога, щоб розстріляти їхні укриття.

Також у місті продовжує працювати українська артилерія, а піхота вигризає кожен метр міста у контактних боях.

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