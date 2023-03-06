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Розстріл евакуаційної колони в Ірпені: окупантам оголосили про підозри

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Україна, Понеділок 06 березня 2023 18:45
Розстріл евакуаційної колони в Ірпені: окупантам оголосили про підозри Фото: трьом окупантам оголосили про підозри за вбивство цивільних (Getty Images)
Автор: Олена Черкасець

Національна поліція повідомила трьом російським окупантам підозри за розстріл евакуаційної колони з написом “Діти” у Ірпені Кивської області.

Про це повідомляє РБК-Украна з посиланням на прес-службу Національної поліції.

За даними слідства, загалом 5-6 березня 2022 року на вулицях Олега Кошового та Незалежності в Ірпені російські військові розстріляли 10 транспортних засобів: загинуло 9 цивільних людей, які намагалися евакуюватися, 12 - отримали поранення.

Наразі слідчі поліції встановили трьох військовослужбовців Збройних сил РФ, які причетні до розстрілу евакуаційної колони. Це - командир розвідувальної роти 173-го окремого розвідувального батальйону та два військові 137-го гвардійського парашутно-десантного полку 106-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії.

Їм повідомлено про підозри в порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством. Поліція зібрала свідчення вцілілих та реконструювала жахливі події річної давнини.

Відомо, що 6 березня 2022 року о 07:30 вирішили евакуюватися з міста жителі ЖК "Версаль Парк". Вони зібрали наявні в них цивільні автомобілі - 12 машин та почали збирати охочих людей для виїзду з міста, адже не у всіх були автомобілі.

Люди наклеїли на свої авто листи з написами "Діти" та "Евакуація", щоб позначити, що це цивільні транспортні засоби.

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління НПУ Іван Дулкай повідомив, що першим в колоні рухався автомобіль "Ауді А5", в якому перебував водій та сім’я з півторарічною дитиною.

"В автомобіль прилетіла граната, від чого права передня частина вибухнула. Водій загинув на місці. А пасажир ще довгий час лежав на землі та помирав від отриманих поранень. Жінці з дитиною вдалося вижити та не отримати серйозних травм", - зазначив поліціянт.

Після підриву першого автомобіля інші чотири, які рухалися за ними, спробували проїхати вперед. Але під шквальним вогнем водії наїжджали на перешкоди, зупинялися та потрапляли в пастку.

"Окупанти бачили та розуміли, що це цивільні особи, які не становлять ніякої загрози, але все одно продовжували їх розстрілювати. Після розстрілу транспортних засобів російські військові вивели з автомобілів всіх, хто міг самостійно йти, та відвели до захопленого будинку, де утримували кілька годин", - зазначив слідчий.

Він додав, що через деякий час окупанти вирішили відпустити людей, які залишилися живі, але при цьому вони не дозволили забрати важкопоранених та тіла загиблих.

Вказано, що слідчі ідентифікували ще 20 військовослужбовців 137-го гвардійського парашутно-десантного полку та 173-го окремого гвардійського розвідувального батальйону 106-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії.

Тож після збору повної доказової бази їх причетності до вчинення воєнних злочинів за погодженням із прокурорами Офісу генерального прокурора окупантам оголосять про підозри.

За вбивства, зґвалтування, катування та мародерство їм загрожує покарання аж до довічного позбавлення волі.

Нагадаємо, російський військовий розстрілював цивільних та викрадав майно у Чернігівській області. Правоохоронці завершили щодо нього розслідування та справу направили до суду.

В Київській області судитимуть військового РФ за знущання над неповнолітнім.

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