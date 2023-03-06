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Звільнив заступника голови і не тільки. Зеленський затвердив кадрові перестановки в СБУ

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Київ, Понеділок 06 березня 2023 18:01
Звільнив заступника голови і не тільки. Зеленський затвердив кадрові перестановки в СБУ Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Президент Володимир Зеленський затвердив звільнення кількох співробітників Служби безпеки України. Зокрема, посаду заступника голови СБУ залишив Олександр Якушев.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідні укази.

Згідно з документами, крім Якушева було звільнено:

  • начальника управління СБУ у Сумській області Едуарда Федорова;
  • начальника управління СБУ у Запорізькій області Бориса Безрукого;
  • начальника департаменту охорони державної таємниці та ліцензування СБУ Ігоря Носка;
  • начальника департаменту господарського забезпечення Олександра Провоторова.

При цьому президент уже призначив начальником управління СБУ у Сумській області Олега Красношапку, а начальником департаменту охорони державної таємниці та ліцензування СБУ - Олега Храмова.

Нагадаємо, раніше Зеленський звільнив начальників управління СБУ у трьох областях.

Також ми писали, що Зеленський підписав указ, згідно з яким посаду втратив заступник командувача Нацгвардії України Руслан Дзюба.

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