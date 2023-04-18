ua ru
Вт, 18 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росія пообіді збільшила кількість ракетоносіїв в Чорному морі

Новость на русском →
Україна, Вівторок 18 квітня 2023 14:26
Росія пообіді збільшила кількість ракетоносіїв в Чорному морі Фото: Росія пообіді збільшила кількість ракетоносіїв в Чорному морі (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Після обіду у вівторок, 18 квітня, російські окупанти збільшили присутність ракетоносіїв у Чорному морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram спікера ОК "Південь" Владислава Назарова.

"Станом на 13.00 в Чорному морі збільшена кількість ракетоносіїв до 4", - розповів він.

За його даними, наразі 2 надводних і 2 підводних ракетоносії можуть мати загальний залп до 24 "Калібрів".

Додамо, що вранці керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк під час телемарафону розповіла, що вчора ворог наростив присутність ракетоносіїв, довівши їх до 3 (1 - надводний, два - підводних), сумарний залп ракет в такому випадку міг сягати 16 одиниць.

"Більше ракетоносії не маневрували, але саме корабельне угруповування трошки зменшилось - це 8 кораблів і вони продовжують маневри в ракетобезпековому для себе районі, ховаються навіть до Новоросійська та Криму, оскільки розуміють, що наближення їх до контрольованого Україною берега для них може бути несподівано сюрпризним", - додала вона.

Як повідомлялося, 18 квітня російська армія вдарила по центру Херсона, атакувавши місцевий ринок. Внаслідок обстрілу 1 особа загинула, ще 9 отримали поранення.

Крім того, в ніч на 18 квітня в Снігурівці Миколаївської області пролунали 4 вибухи. Під час обстрілу Снігурівської громади російські військові застосували БПЛА. Метою стали об'єкти промисловості.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та персональні дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
Окупанти на Бахмутському напрямку посилюють обстріли артилерією та авіацією, - Сирський
Окупанти на Бахмутському напрямку посилюють обстріли артилерією та авіацією, - Сирський
DAILY
"Ми в Бахмуті до останнього". Як працює аеророзвідка на межі війни та миру
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна "Ми в Бахмуті до останнього". Як працює аеророзвідка на межі війни та миру