Окупанти в Херсонській області готуються до чергового "жесту". Гуменюк назвала ознаки

Окупанти готуються до чергового "жесту доброї волі", облаштовуючи оборонні рубежі, мінуючи все узбережжя на лівому березі Херсонської області. Вони навіть вже запаслися цивільним одягом та спакували майно, що намародерили на півдні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк під час телемарафону.

За її словами, Сили оборони спостерігають у окупантів активну оборонну діяльність на лівому березі.

"Вони дійсно зайняті інженерним облаштуванням рубежів - і першого, і другого, і третього, і намагаються мінувати ділянки, які можуть бути для них десантно-небезпечними", - розповіла вона.

Як додала Гуменюк, майже все узбережжя намагаються вкрити замінованими площами.

"Це як вже кажуть херсонці на правому березі народна прикмета - вони точно готуються до чергового жесту. Тому що вони спакували намародерене майно, повідправляли, запаслися цивільним одягом і зараз проводять такі дії, це однозначно свідчить про те, що вони готуються", - додала вона.

Як повідомлялось, російські пропагандисти вранці 18 квітня відзвітували про "візит" диктатора Володимира Путіна на окуповані території України. Він нібито побував у Херсонській області та Луганській.