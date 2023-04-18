Україна та Польща домовились про відновлення транзиту зерна

Україна домовилась з Польщею про відновлення транзиту продовольства через території країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства економіки України.

У вівторок, 18 квітня, Польща та Україна відновили переговори щодо транзиту українського продовольства та зерна.

В результаті обговорень країнам вдалося досягти домовленостей щодо транзиту українського зерна через Польщу.

"За результатами переговорів було вирішено, що транзит українських сільськогосподарських товарів через територію Польщі буде розблоковано у ніч з з п'ятниці, 21 квітня, на суботу, 22 квітня, поточного року", - розповіла міністр економіки Юлія Свириденко.

Вона уточнила, що зараз уряд очікує офіційну комунікацію від польської сторони щодо технічних аспектів транспортування української продукції територією Польщі.

При цьому, як розповів польський міністр сільського господарства Роберт Телус, його країні вдалося розробити механізми, щоб під час транзиту зерно не залишалося в Польщі. Він уточнив, що для цього буде запроваджено спеціальну систему моніторингу.

"Перевезення українського зерна через Польщу будуть опломбовані електронними пломбами з GPS", - додав міністр.

Нагадаємо, Польща заборонила ввезення зерна та іншого продовольства з України, оскільки через це почалися проблеми з цінами на внутрішньому ринку країни. Після цього Угорщина також запровадила аналогічні обмеження.

Окрім того, про введення заборон на імпорт думають у Словаччині, Болгарії та Румунії.

Докладніше про ситуацію з обмеженням постачання українського зерна - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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