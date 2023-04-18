ua ru
Вт, 18 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Відбудують мости та дороги. Україна уклала ще один договір по відновленню деокупованих територій

Новость на русском →
Україна, Вівторок 18 квітня 2023 16:54
Відбудують мости та дороги. Україна уклала ще один договір по відновленню деокупованих територій Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Україна змогла укласти угоди, які дозволять пришвидшити відновлення деокупованих територій. Зокрема вони стосуються Миколаївської та Київської областей.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабміну у вівторок, 18 квітня.

"Одразу на порядку денному маємо рішення, яке дозволить продовжити проект з Європейським інвестиційним банком для відновлення "Миколаївводоканалу". Це допоможе покращити систему водопостачання та водовідведення у місті, особливо в контексті руйнувань, які вчинили там російські терористи", - розповів Шмигаль.

Окрім цього сьогодні було ухвалено договір із "Сітібанком", який дозволить Україні отримати 31 мільйон євро на відбудову 6 мостів та шляхопроводів.

"Це проекти в Київській області, які покращать логістику та сприятимуть поверненню життя на наші деокуповані території", - сказав прем'єр.

Він зауважив, що головним завданням місцевих адміністрацій буде ефективно та прозоро залучити всі отримані ресурси.

"Всі проекти мають при цьому робитися швидко. Результат ми чекаємо вже цього року", - підкреслив він.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Кабінет міністрів також визначив, що одним із ключових завдань на цей рік стане формування цілісної та комплексної ветеранської політики.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
інфраструктура Денис Шмигаль деокупація Війна Росії проти України
NEWS
Окупанти на Бахмутському напрямку посилюють обстріли артилерією та авіацією, - Сирський
Окупанти на Бахмутському напрямку посилюють обстріли артилерією та авіацією, - Сирський
DAILY
"Ми в Бахмуті до останнього". Як працює аеророзвідка на межі війни та миру
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна "Ми в Бахмуті до останнього". Як працює аеророзвідка на межі війни та миру