В Москві використовують камери відеоспостереження для пошуку призовників

Про це заявив військовий комісар Москви Максим Локтєв, передає РБК-Україна з посиланням на російське пропагандистське видання ТАСС .

Він зазначив, що основна причина неявки призовників до військоматів є проживання не за місцем реєстрації, що ускладнює процедуру видачі повістки. Локтєв також додав, що питання призову користується підтримкою мера Москви Сергія Собяніна та МВС.

"За вказівкою мера Москви організації, у яких працюють призовники, надають у військові комісаріати відомості про них. Освітні організації допомагають нам визначити, де призовник навчається", - заявив він.